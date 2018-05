O Campo Lameiro cumpre pero descende a Primeira Rexional por arrastre

Non puido ser. A pesar de realizar un bo papel no seu primeiro ano na categoría, o Campo Lameiro descendeu finalmente a Primeira Rexional nunha vibrante última xornada de liga por mor de arrástrelos.

Necesitaban os verdes unha serie de resultados ao seu favor, que comezaron o sábado coa permanencia do Coruxo en Segunda B superando o play-out, resultado que salvou matematicamente ao Marcón e deixaba en dous arrástrelos na categoría.

A segunda parte era vencer e que o Caselas non o fixese. Cumpriu o cadro adestrado por Romario o dobregar a domicilio ao descendido Nogueira de Ramuín (1-3), pero o seu rival superou ao Sanxenxo e condenoulles á perda de categoría.

En canto ao encontro, os verdes adiantáronse no minuto 8 por medio de Iván Goldar, aínda que os locais igualaron pouco despois. Máis tarde, antes do descanso Fran Galdames facía o 1-2, chegando a sentenza xa na segunda metade cun gol de Alberto.

Desta forma o Campo Lameiro conclúe a liga no posto 16 con 45 puntos, os mesmos que un Caselas que se salva por ter gañado o average particular.

Consulta a acta do Nogueira de Ramuín-Campo Lameiro.

O resultado que non acompañou foi e do Xuventú Sanxenxo, que cedeu no seu campo ante o Caselas (0-1), facendo inútil o esforzo do Campo Lameiro.

Foi un encontro moi disputado en Baltar de Arriba que se decidiu cun solitario gol de Diego Álvarez aos 58 minutos.

Coa derrota os amarelos pechan a tempada sétimos con 62 puntos.

Consulta a acta do Xuventú Sanxenxo-Caselas.

O que respirou tranquilo xa antes do seu encontro foi o Marcón Atlético, ao que a permanencia do Coruxo na Segunda B permitiulle afrontar sen temor nin abafos a última xornada, sabedor de que sería equipo de Preferente a próxima campaña fose cal fose o resultado.

Os pontevedreses, sen esa esixencia, cederon nun partido sen moita historia en Gondomar (1-0), decidido cun gol desde o punto de penalti pouco antes do descanso.

Os de Borja Burgos acaban así a liga no posto 14 con 46 puntos.

Consulta a acta do Gondomar-Marcón Atlético.

O Beluso despide a tempada con bo sabor de boca tras vencer na última xornada fóra de casa, na súa visita ao campo do Mondariz (1-2).

Fíxoo ademais remontado o tanto inicial dos locais no minuto 9. Óscar Millán no 50 puxo a igualada, e cando todo parecía destinado á repartición de puntos, Adrián Estévez no último minuto daba os tres puntos aos de Bueu.

Desta forma o Beluso finaliza no noveno posto con 56 puntos.

Consulta a acta do Mondariz-Beluso.

O Unión Grove salvou un punto no desconto remontado un choque ante o Bande con pouco en xogo (2-2).

Os mecos atopáronse por baixo no marcador xa no minuto 2, e aínda que lograron empatar 20 minutos despois por medio de Saúl, a historia repetíase no segundo tempo para os locais. Parecía que o Bande ía levar o encontro, ata que Pablo Veiga lograba facer o definitivo 2-2 na prolongación.

Tras o empate o Grove conclúe na oitava posición con 60 puntos.

Consulta a acta do Bande-Unión Grove.