Pablo Dapena non se baixa do podio e é segundo na Challenge Salou

Segue intratable Pablo Dapena neste ano 2018, no que non se baixou do podio en ningunha das probas de media distancia en que participou. Tras gañar na Challenge Mogan e Challenge Lisboa e obter o segundo posto en Roma, este domingo conseguiu tamén a prata en Challenge Salou, entrando en meta a un minuto do gañador, o australiano Cameron Wurf.

O actual recordman do segmento ciclista de Ironman Hawaii baseou o seu triunfo nos 90 quilómetros de bicicleta, nos que abriu un oco de case sete minutos que Dapena, a pesar de correr moito máis rápido que o australiano, non puido recuperar.

A proba comezaba ás 7:35 da mañá cos 1.900 metros de natación onde Pablo Dapena foi o máis rápido, saíndo a primeiro da auga seguido por Iñaki Baldellou a 16 segundos e por Emilio Aguayo a 25.

Nos primeiros quilómetros do sector ciclista, Pablo Dapena cun gran ritmo foi aumentando a súa vantaxe para pasar polo primeiro punto de control cun minuto de vantaxe sobre Cameron Wurf, que saíu décimo da auga e ía recuperando terreo respecto da cabeza de carreira.

A medida que pasaban os quilómetros, o australiano seguiu remontando ata adiantar ao triatleta pontevedrés, ao que sacou dous minutos de vantaxe no segundo control e nada menos que sete ao final da T2.

Quedaban 21 quilómetros de carreira, nos que Pablo Dapena foi recortando distancia, pero non puido alcanzar a Cameron Wurf que conseguiu a vitoria cun tempo de 3:45:37. Pablo (3:46:56) foi segundo mentres que George Goodwin (3:49:23) ocupou a terceira posición final, con Emilio Aguayo (03:51:22) cuarto.