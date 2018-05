O Concello de Marín, premiado polo judo galego

A Federación Galega de Judo recoñecerá na súa gala anual o apoio recibido durante o último ano por parte do Concello de Marín.

A administración marinense recibirá un dos diplomas Cinto de Ouro, como a entidade local que máis apoiou ao deporte do judo durante 2017.

Durante ese ano Marín foi escenario do Campionato Galego Escolar e a Supercopa de España-I Torneo Internacional de Judo Concello de Marín, ademais de colaborar en diferentes actividades de promoción desta modalidade deportiva.

Na gala, que se celebrará o 9 de xuño en Sanxenxo, entregaranse un total de 16 premios, entre os que destacan os de María Bernabeu (Bronce no Campionato do Mundo) e Alberto Gaiteiro (Bronce no Grand Prix de Cancún) como mellores judokas do ano.

Desde o Concello quixeron dedicar este recoñecemento ao club local, o Club Dom+, que desenvolve aseguran unha das escolas deportivas municipais máis demandadas nos últimos anos.