Ao redor de 700 persoas practicarán o xaque mate esta fin de semana na cidade

Presentación do IX PonteXadrez © Paula Sanmartín

Durante as xornadas do venres 25 e o sábado 26, as pezas brancas e negras do xadrez encherán a praza de España en Pontevedra con motivo de dous actos organizados pola Escola de Xadrez de Pontevedra e o Concello.

O venres está previsto que ao redor de 400 escolares participen na oitava edición de Xadrez na rúa, unha cita con este deporte na que volverá a estar presente a solidariedade cunha exposición dos debuxos do concurso deste evento e unha exposición sobre os campamentos que a escola pontevedresa de xadrez desenvolve no campo de refuxiados sirios de Arqaz en Xordania. Durante esa xornada estarán presentes membros da asociación ACNUR. Ademais van recollerse alimentos non perecedoiros para o comedor social de San Francisco.

Ao longo da tarde levarase a cabo un obradoiro de aprendizaxe de xadrez para diferentes niveis, tal e como comentaba Daniel Rivera, presidente da Escola de Xadrez de Pontevedra, na presentación destes eventos acompañado pola concelleira de Deportes, Anxos Riveiro.

O IX Torneo PonteXadrez vai desenvolverse durante o sábado 26 coa presenza de preto de 300 xogadores procedentes de toda Galicia, Asturias, Castela-León e Portugal. Iniciarase ás 11.00 horas con torneos para sub8, sub10, sub12, sub14 e absoluto.