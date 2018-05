A Copa de España de Xóvenes Promesas de Piragüismo queda na casa

Copa de España de Xóvenes Promesas de Piragüismo en Verducido © Federación Galega de Piragüismo Copa de España de Xóvenes Promesas de Piragüismo en Verducido © Federación Galega de Piragüismo

A pista de piragüismo David Cal no encoro de Pontillón do Castro, en Verducido, foi escenario durante a xornada do sábado da Copa de España de Xóvenes Promesas, na que o gran dominador foi un dos clubs locais.

A EP Ciudad de Pontevedra levou o triunfo por equipo ao sumar 527 puntos, superando ao Náutico de Sevilla (303 puntos) e ao Club Escuela de Piragüismo Aranjuez (285 puntos), e colócase segundo na Liga Nacional.

Na competición, de categoría cadete e baixo a distancia de 1.000 metros, o club pontevedrés sumou seis medallas, das dúas foron de ouro, tres de prata e unha de bronce.

Na final de C-2 os dous barcos da EP Ciudad de Pontevedra formados por Ángela Jorge e Nuria Rodiño e Antía Otero xunto a Lucía Pérez conquistaron a primeira e segunda posición. Ademais Antía Otero levou o ouro en cadete B, con Ángela Jorge na segunda posición.

Alejandra Manso conseguiu a outra medalla de prata no K-1, mentres que Martín Jácome pola súa banda foi terceiro no C-1, modalidade na que se impuxo Ángel Fuego (Piragüismo Poio).

A próxima competición da Liga de Xóvenes Promesas celebrarase en Villalcampo (Zamora) o próximo 30 de xuño, cunha regata de categoría infantil sobre a distancia de 3000 metros.

Consulta aquí as clasificacións da Copa de España de Xóvenes Promesas disputada en Verducido.