As promesas do piragüismo nacional, a escena en Verducido

Presentación da Copa de España de Xóvenes Promesas de Piragüismo © Paula Sanmartín

A pista de piragüismo David Cal, no encoro de Pontillón do Castro, será escenario este sábado 19 de maio da segunda das regatas de carácter nacional concedidas este ano a Pontevedra.

A Copa de España de Xóvenes Promesas, para a categoría cadete e na distancia de 1.000 metros, encherá de actividade a instalación pontevedresa.

Na cita tomarán parte ata 412 deportistas de todo o territorio nacional, sendo a máis numera a representación galega con ata 150 padexeiros.

A competición disputarase en xornada intensiva de 9:00 a 13:30 e de 16:00 a 19:30 horas.

Este evento servirá ademais como "anticipo dá gran competición, dentro de mes e medio, c Campionato de España absoluto" e que tamén se celebrará no Pontillón do Castro, lembrou na presentación do evento o presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, acompañado da concelleira de Deportes de Pontevedra, Anxos Riveiro.