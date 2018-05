O Club Piragüismo Verducido celebra os seus 10 anos de vida

Festexo do décimo aniversario do Club Piragüismo Verducido © Federación Galega Piragüismo

Dez anos de vida non se cumpren todos os días, e por iso o Club Piragüismo Verducido celebrouno ao grande este xoves 17 de maio cunha xornada de convivencia, diversión e competición.

O Complexo Deportivo David Cal do encoro de Pontillón do Castro acolleu as actividades previstas polo club pontevedrés, e que contaron coa presenza de deportistas, socios e amigos.

A festa comezou ás 10:00 horas cunha andaina de 6 quilómetros polos arredores do encoro, e continuou cunha regata 'dragon boat' con equipos compostos por catro mulleres e catro homes,

Depués chegou a quenda do xantar popular, unha paella elaborada especialmente para a ocasión, e a partir das 16:00 horas o momento dos xogos con inchables en terra e na auga. Para terminar, disputouse ademais unha regata de embarcacións mixtas.