Continuidade para o marinense Aarón González no equipo nacional de boxeo

Caeu en cuartos de final ante o número 3 de Europa no seu peso, pero a boa imaxe mostrada por Aarón González na súa primeira experiencia internacional, nun torneo en Murcia, valeulle a opción de seguir traballando dentro da disciplina do equipo nacional.

O púxil marinense desprázase durante a ponte a Madrid para adestrar ás ordes do seleccionador español de boxeo, Rafa Lozano.

Aarón participará en varias sesións técnico-tácticas cos mellores representantes do boxeo nacional co obxectivo de gañar experiencia e seguir progresando pensando en retos ambiciosos. Entre eles aparece no horizonte o Campionato de Europa que se celebrará este ano en España.

Antes diso, o deportista do Team Thunder representará á Selección Galega en Barcelona xunto a Lorea Murgoitio, que servirá de preparativo para a velada que o club de Marín prepara para o día 2 de xuño na Cañota con 15 combates en cartel, entre os que destaca por primeira vez en moitos anos un duelo en categoría profesional.