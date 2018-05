O Tenis de Mesa Monte Porreiro apostará polo mesmo equipo para competir na máxima categoría

Recepción ao Tenis de Mesa Monte Porreiro polo seu ascenso á Superdivisión © Mónica Patxot

O flamante ascenso do equipo masculino do Tenis de Mesa Monte Porreiro á Superdivisión, a máxima categoría nacional, ben merece un recoñecemento do Concello de Pontevedra.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e a concelleira de Deportes, Anxos Riveiro, recibiron este luns aos protagonistas da fazaña, os xogadores Nico Galvano, Horacio Cifuentes e Nacho Fernández e ao adestrador do equipo, Nando Álvarez.

Precisamente o técnico confirmou na recepción que apostarán pola continuidade a próxima tempada, e manterán o equipo que logrou o ascenso.

"Imos a traballar cunha ilusión tremenda porque está ocasión o merece. Temos a oportunidade de disfrutar dunha tempada moi dura onde as mellores raquetas van a pasar por Pontevedra", sinalou Álvarez.

A mellor proba de que estes deportistas teñen nivel suficiente para competir na máxima categoría tívoa o Monte Porreiro a fin de semana no Campionato Galego ante o Arteal, terceiro clasificado na Superdivisión, e ante o que se ofreceu unha gran imaxe a pesar de caer finalmente derrotados.