Campelo bótase a correr

Campelo celebrou este sábado o Maratón de Fátima. Esta carreira celébrase en Poio desde 1987 coincidindo coa celebración desta advocación da Virxe.

Durante esta xornada a Praza da Granxa e outras zonas da parroquia transforman as súas rúas nun circuíto pedestre para todas as idades. E o que non poida correr que camiñe, pois tamén se organizou unha "andaina" popular de cinco quilómetros.

María Ángeles Castro Rosales gañou na categoría de veteranas feminina completando a carreira en 28 minutos e 24 segundos. Patricia Rodríguez Estévez gañou na categoría absoluta feminina marcando un tempo de 34’33’’.

Miguel Daporta Méndez foi o gañador na categoría de veteranos masculina, cun tempo de 23 minutos e 15 segundos. Na categoría absoluta masculina impúxose Marcos García Castro cun rexistro de 24’30’’.

Consulte aquí toda a clasificación.