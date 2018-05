A elite do piragüismo maratón nacional cítase no río Lérez

A emoción do mellor piragüismo maratón nacional volve darse cita no río Lérez na que será a terceira edición do Open Cidade de Pontevedra.

A proba, incluída dentro da Copa de España da especialidade, reunirá a preto de 700 deportistas de 70 clubs de todo o país, e contará ademais co aliciente de servir como selectivo para a composición do equipo nacional que acuda ao próximos Europeo e Mundial.

Por ese motivo en Pontevedra competirán os mellores especialistas do maratón, como o pontevedrés Óscar Graña e o seu novo compañeiro no C-2, o vilagarcián Diego Romero, ou o seu rivais Tono Campos e José Manuel Sánchez (Breogán), entre outros.

A competición dará comezo o sábado 12 de maio desde as 9:30 horas coas probas de categorías inferiores e as embarcacións senior individuais, mentres que o domingo 13 de maio será a quenda das embarcacións dobres.

O circuíto da Copa de España será o mesmo que o utilizado no Europeo de 2016, con saída nas inmediacións da ponte dos Tirantes e un percorrido de 22 quilómetros divididos en 6 voltas e 5 porteos.