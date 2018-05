Histórico ascenso do Monte Porreiro á Superdivisión Masculina de tenis de mesa

Fase de ascenso á Superdivisión Masculina de tenis de mesa © Mónica Patxot Fase de ascenso á Superdivisión Masculina de tenis de mesa © Mónica Patxot

Por primeira vez na súa historia o Tenis de Mesa Monte Porreiro xogará na máxima categoría nacional, a Superdivisión. Farao despois de que o seu equipo masculino aproveitase a súa primeira oportunidade na fase de ascenso para lograr o seu obxectivo.

O Monte Porreiro, campión da liga regular no Grupo 1 da División de Honra, enfrontábase ao campión do Grupo 2, o Natació Mataró, por un posto na Superdivisión, co engadido de poder facelo ante o seu público, no pavillón da Cidade Infantil Príncipe Felipe.

O certo é que este ánimo extra deu ás aos pontevedreses, sólidos desde o primeiro punto para superar ao seu rival cun contudente 4-1.

Horacio Cifuentes deu o primeiro punto aos locais ao vencer (3-1) a Xavier Peral, e Nico Galvano daba continuidade ao resultado superando á súa vez a Sergi Grau (3-0).

A testemuña tomouna despois un canteirán como Nacho Fernández, que logrou o terceiro punto ao vencer a Yordi Jason Ramos (3-1) encarrilando o enfrontamento.

O Mataró recortaba distancias despois co triunfo de Xavier Peral sobre Nico Galvano (0-3), pero era o día do Monte Porreiro e Horacio Cifuentes sentenciou a continuación co punto decisivo ante Yordi Jason Ramos para converter Príncipe Felipe nunha festa, a que culmina a mellor tempada na historia do club.

A outra praza en xogo para ascender á Superdivisión disputarana agora o propio Mataró e o Cambados, que superou este luns por 4-2 o ADTM Leganés.