O Cisne xuvenil fai historia ao meterse entre os catro mellores equipos de España

Histórico. Así pode xa cualificarse o papel do equipo xuvenil do Club Cisne Balonmano na fase final do Campionato de España da categoría que se está celebrando en Granollers.

Os pontevedreses, co seu triunfo este venres ante o Club Balonmano Elche (30-23) clasificáronse matematicamente para as semifinais da competición, confirmándose entre os catro mellores equipos do país.

O Cisne iniciou a fase final vencendo mércores a La Salle Córdoba (31-25), mentres que cederon na segunda xornada ante o máximo favorito ao título, o FC Barcelona (19-26). Sen embargo, coa vitoria na terceiro e última xornada da fase de grupos alcanzou os 4 puntos, quedando fose do alcance tanto de La Salle como de Elchee.

Agora o equipo adestrado por José Manuel Chan pelexará este sábado por ir un paso máis lonxe, chegar á gran final do campionato nacional que se disputará o domingo 6 de maio.