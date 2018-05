Raquel Miguens pesca dúas medallas no Campionato de España de Bádminton

O Club Bádminton Ravachol Pontevedra regresou cun gran sabor de boca do Campionato de España Sénior celebrado en Punta Umbría (Huelva).

Ata a localidade andaluza desprazouse unha única representante do club pontevedrés, Raquel Miguens, pero fíxose cun botín de dúas medallas, un ouro individual e unha prata no dobres feminino xunto á asturiana Tamara Valcárcel.

No torneo individual Miguens avanzou con contundencia ata a gran final na que se atopou á malagueña Eva Perálvarez. A pontevedresa dominou no inicio, pero o seu rival chegou a forzar o terceiro set obrigándoa a esforzarse ata o final para levar o título.

Pola súa banda no dobres afrontaron un esixente encontro na semifinal ante a galegas María Corral e Vanesa Serrano, do que Raquel Miguens e Tamara Valcárcel saíron vitoriosas, pero non así na final, na que caeron ante as malagueñas Marina Garvi e Verónica Gutiérrez.

Trátase en todo caso das primeiras medallas da historia do club pontevedrés nunha das máximas competicións nacionais.