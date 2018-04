Poio executará este ano a reforma do campo de fútbol da Seca

O cambio de superficie do campo de fútbol da Seca, en Poio, será unha realidade "en 2018 o como moito principios de 2019".

Así o asegurou a concelleira de Deportes, Marga Caldas, explicando que ao estar vinculada o proxecto a unha subvención do Plan Concellos debe executarse leste mesmo ano.

Desta forma, a falta dos últimos trámites, a reforma da instalación sairá en próximas datas a contratación cun orzamento de 479.000 euros, sendo a principal novidade da reforma o cambio do actual céspede natural por outro artificial de última xeración que permita optimizar o seu uso.

Ademais, o goberno local de Poio centra os seus esforzos en mellorar outras dúas instalacións deportivas este mesmo ano, empezando pola nave de piragüismo de Combarro co obxectivo de solucionar os problemas de humidade detectados e que se agravaron pola incidencia do inverno, causando problemas na actividade dos clubs e chegando a danar material alí almacenado.

Neste caso as obras serán acometidas con cargo a fondos municipais, polo que se tentará axilizar ao máximo. As actuacións comprenderá a reparación e sustititución dos elementos da cuberta danados, ademais de cambio de xanelas, reparación de fontanería e melloras no illamento por valor de 39.108,49 euros.

Por último a Concellería de Educación e Deportes quere acometer o cambio da cuberta do pavillón do colexio de Lourido, para o que se solicitou unha subvención á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia.