Bea Gómez entra en escena no Nacional Open de natación

Na terceira xornada de competición do Campionato de España Absoluto Open de Primavera de natación que se está disputando en Málaga, Bea Gómez Cortés tomou a testemuña como cabeza da representación pontevedresa.

A deportista olímpica, agora nas filas do CN Sabadell, clasificouse con autoridade para a final dos 200 estilos despois de superar as eliminatorias e tamén a semifinal, na que marcou un tempo de 2:16.68. A final desta proba terá lugar este martes, co obxectivo de para Bea Gómez de achegarse aos postos de podio nos que só parece inalcanzable Mireia Belmonte (2:12.54 nas semifinais).

A que non tivo un bo día foi Águeda Cons, que tras non entrar na final do 200 libre, ao ser duodécima (2:04.51), deuse de baixa no 1.500 libre, distancia na que acreditaba a segunda mellor marca entre todas as participantes.

Cons, que xa foi cuarta nos 800 libre conseguindo a marca mínima para os Xogos Olímpicos da Mocidade, conseguiu na xornada do domingo un posto de finalista no 400 libre ao ser oitava (4:19.03).

Tamén competiron este luns en Málaga outras dúas representantes do Galaico como Clara Otero, cun tempo de 31.93 nas eliminatorias de 50 costas, e Carla Goyanes na clasificatoria de 100 bolboreta (1:05.77). Goyanes finalizou tamén na segunda xornada no posto 15 da 200 bolboreta (2:21.08).

Consulta os resultados completos do Campionato de España Open de Primavera de natación.