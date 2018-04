Triplete para Raquel Miguens no Circuíto Nacional de bádminton

Raquel Miguens (dereita) no podio do Máster de Llanes © Club Bádminton Ravachol Pontevedra

A tempada non deixa de deparar boas noticias para o Club Bádminton Ravachol Pontevedra, esta vez da man dunha da súa xogadoras franquía.

Raquel Miguens foi a gran protagonista do Máster celebrado na localidade asturiana de Llanes, proba incluída dentro do circuíto nacional de bádminton.

A deportista do club pontevedrés venceu en Asturias na categoría individual, no dobres feminino xunto á local Tamara Valcárcel e no dobres mixto con Luís Veloso.

Tras este torneo Miguens mira xa cara ao Máster Absoluto que se celebrará proximamente en Valencia.

A actividade completouse para o Ravachol Pontevedra a pasada fin de semana cunha proba do Circuíto Galego Sub-11 qque organizou no Colexio San Narciso de Marín e que resultou un éxito de participación.