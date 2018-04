Os nenos ingresados no Hospital Provincial reciben a visita dos xogadores do Pontevedra

Visita de xogadores do Pontevedra ao Hospital Provincial © Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Os nenos e nenas que se atopan ingresados no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra recibiron este venres unha visita especial, a de varios xogadores do primeiro plantel do Pontevedra Club de Fútbol.

Ata o Hospital Provincial, onde se atopa o servizo de pediatría, achegáronse Edu Sousa, Nacho, Éder, Mouriño e Álex Fernández, acompañados do conselleiro responsable da área deportiva, Roberto Feáns, antes de afrontar o adestramento matinal.

Os futbolistas compartiron experiencias cos pequenos, asinaron autógrafos e tomaron fotos con eles. Ademais repartiron entre as nenas e nenos adhesivos e globos do club.

A visita do Pontevedra Club de Fútbol enmárcase dentro da celebración do Día Mundial da Actividade Física por parte do complexo hospitalario.