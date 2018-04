Águeda Cons, ao asalto das mínimas para o Campionato de Europa

No seu primeiro ano na categoría absoluta Águeda Cons busca referendar as grandes marcas que logrou no tramo decisivo da pasada tempada e todo o traballo realizado durante o inverno na que é a gran cita da natación nacional, o Campionato de España Absoluto Open de Primavera que comeza o vindeiro sábado 7 de abril en Málaga.

Trátase dun evento no que estarán en xogo as prazas no equipo nacional para o Campionato de Europa do próximo mes de agosto na localidade escocesa de Glasgow.

Con aspiracións de poder lograr o billete europeo chega a deportista pontevedresa, que o pasado ano no Mundial Junior de Indianápolis xa nadou por baixo da marca esixida no 800 e o 1500 libre. Por aquel entón na primeira distancia parou o crono en 8:30.85 (a mínima é 8:31.49), mentres que na proba de fondo acreditou 16:17.84 (a mínima é 16:22.72).

Águeda chega coa segunda mellor marca das nadadoras inscritas en ambas as dúas distancias, só superada pola campioa olímpica Mireia Belmonte, pero cunha forte competencia con Jimena Pérez, tendo en conta que só as dúas deportistas máis rápidas por proba, en caso de lograr a mínima, poderán gañar o seu pase a Glasgow.

Ademais destas dúas probas, a deportista do Club Natación Galaico tomará parte nos 100, 200 e 400 libre.

Tamén representarán ao club pontevedrés en Málaga dúas deportistas máis, como son Clara Otero (50 costas e 50 e 100 libre) e Carla Goyanes (100 e 200 bolboreta e 200 e 400 estilos). Daniel Sánchez, Marc Ciurana, Paula Goyanes e Cibrán Leal estaban clasificados parala cita pero causan baixa por motivos de estudos.

Pola súa banda Bea Gómez Cortés, agora nas filas do CN Sabadell, participará no 100 libre e nos 200 e 400 estilos, coa intención de ir achegándose ás súas marcas e por que non ás mínimas europeas. Polo de súpeto acredita o quinto mellor rexistro entre as participantes nos 200 estilos (2:15.48) e a sexta nos 400 estilos (4:45.56), estando situadas as mínimas nesas probas en 2.12.71 e 4.39.89 respectivamente.

TROFEO PROMESAS DO LÉREZ

Tamén a base do Club Natación Galaico será protagonista durante a fin de semana coa celebración na piscina olímpica de Pontemuíños do XIII Trofeo Promesas do Lérez.

Durante o sábado 7 de abril, a partir das 10:00 e das 17:00 horas, daranse cita na instalación pontevedresa ata 409 nadadores de 17 clubs, 16 deles galegos e 1 chegado desde Portugal.