Aarón González comparte ring co campión europeo

A Semana Santa resultou frutífera para o Team Thunder de Marín, que aproveitou as vacacións para ultimar a posta a punto dos seus deportistas cunhas xornadas moi especiais.

Gran parte do equipo desprazouse ata as instalacións do Celtic Box para compatir ring e experiencias.

Nelas o máximo representante do club marinense, Aarón González, actual campión de España amateur, cruzou luvas co campión europeo profesional Aitor 'El Diamante' Nieto.

Tras esta experiencia o Team Thunder afronta agora una dos meses máis intensos do calendario, xa que a maioría dos seus deportistas entrarán en competición co obxectivo de preparar o campionato autonómico. Mario Peteiro e o Aarón González disputarán combates na velada que se celebrará o venres día 6 en Padrón, mentres que Lorea Murgoitio desprazarase a Madrid a seguinte semana para disputar os cuartos de final do torneo WBC Sulaimán e Zaira Corchero, Javi Amoedo, David Burgos e Aarón González disputarán outros combates preparatorios en Arteixo.