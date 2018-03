O taekwondo pontevedrés, a bo nivel en Alacante

O taekwondo pontevedrés estivo ben representado en Alacante no recente Open de España para as modalidades de Técnica e Freestyle e tamén para a de Combate nas categorías cadete e junior.

No primeiro destes campionatos contou cuns resultados destacados Marcos Silva (Mace Sport), ao sumar dúas medallas de bronce.

A primeira conseguiuna en 'pumses' sénior 1, onde sumou os seus primeiros puntos no ránking nacional, pero máis importante foi a medalla lograda en Freestyle Sénior de máis de 18 anos, a súa especialidade. Aquí o deportista pontevedrés foi superado soamente por un representante alemán, conseguindo un resultado que lle coloca primeiro na clasificación nacional a falta só do Campionato de España para poder gañar o dereito para participar no Campionato do Mundo.

En Freestyle participou tamén Adrián Ventín (Mace Sport), cunha meritoria quinta posición.

MEDALLAS PARA TAEKANART, MACE SPORT E MAT'S NO OPEN CADETE E JUNIOR

Na modalidade de combate non lle foron mal as cousas tampouco ao taekwondo pontevedrés, sobre todo en idade junior, onde Iván Rodríguez (Taekanart) e Carlos Medranda (Mace Sport) lograron subir ao podio.

Iván foi o que conseguiu un mellor resultado ao facerse coa medalla de ouro en -73 quilos, vencendo na final ao andaluz Manuel Aranda (11-8). Antes superara a e cuartos de final a Alberto Carlos Ailisoaie (15-13) e na semifinal a Kyle Clarence Camorongan (12-5). Pola súa banda Carlos Medranda logrou a medalla de bronce en -55 quilos ao caer na semifinal ante o tamén galego Anxo Díaz.

En idade cadete a mellor noticia foi a medalla de ouro de Silvia Otero (Mat' s) en -29 quilos, tras vencer en primeira rolda a Helena Gadea (4-2), despois a Sofía García (1-0) e na final a Alba Jia Baz (1-0).