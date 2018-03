O Mapfre, ante o máis difícil aínda ao navegar con danos en metade da etapa raíña

O desafío español da Volvo Ocean Race pasou de pelexar polo liderado da etapa reina da competición, con 7.600 millas de percorrido entre Auckland e Itajaí (Brasil), a estar este domingo sexto de maneira provisional a 43,9 millas do Team Brunel segundo o parte de posicións publicado ás 14:00 horas.

A causa, os danos que reportou a embarcación do Real Club Náutico de Sanxenxo nas últimas horas no carril da vela maior. Esta incidencia afectou á súa velocidade ao verse obrigado a continuar navegando con dous rizos mentres a tripulación realiza as tarefas de reparación.

O equipo realizou un arranxo temporal e traballa contra reloxo para tentar estar ao 100% cando chegue a próxima borrasca, cando aínda se atopan a algo máis de 3.600 millas do porto de chegada desta sétima etapa da Volta ao Mundo a Vela.

"Navegando con este equipo uno sente seguro, así que dá igual onde esteamos con respecto a terra porque seguro que chegaremos sans e salvos", declarou a regatista pontevedresa Támara Echegoyen.

A pesar da incidencia e á espera de alcanzar unha nova fronte que acompañará á frota ata Cabo de Fornos, os datos de velocidade do Mapfre no último reporte xa eran similares aos do resto dos equipos, polo non descartan poder recuperar a distancia perdida.

Polo momento o Team Brunel encabeza a frota con 23,2 millas de vantaxe sobre o Vestas, 24,7 millas sobre o Dongfeng, 25,5 millas sobre o Turn The Tide on Plastic e 43,4 millas sobre o Team AzkoNobel, mentres que o Mapfre é sexto a 43,9 millas e pecha o pelotón o Team Sun Hung Kai Scallywag a 138,2 millas.