Bo partido sen premio dun Pontevedra que esgota "vidas" ao perder co Fabril (1-0)

Loita, pelexa, orgullo e fútbol sen premio do Pontevedra en Abegondo, para caer derrotado pola mínima ante o Fabril e esgotar unha das poucas "vidas" que quedan xa para evitar un traumático descenso a Terceira División. Os granates tutearon ao novo líder da categoría, mesmo lle superaron con claridade nunha soberbia primeira parte, pero unha vez máis estiveron negados no remate.

Ser o peor visitante da categoría, ten que pagarse forzosamente, máxime cando rivais directos como o Toledo, son capaces de gañar a domicilio a todo un Fuenlabrada, agravando aínda máis a situación dun Pontevedra ao que non queda marxe de erro e depende pouco menos que dun milagre para escapar do descenso, obrigado a gañar polo menos cinco dos sete partidos que quedan por xogar.

O único lunar que se lle pode poñer á actuación do Pontevedra na primeira parte é a falta de acerto para materializar as oportunidades creadas, non demasiadas, pero suficientemente claras para adiantarse no marcador a un sorprendido Fabril.

Os granates foron mellores en practicamente todas as facetas do xogo. Serios e concentrados en defensa, cos irmáns Barbeito facéndoo fácil e David Castro incansable en apoio de David Añón, os visitantes cargaban o peso do seu fútbol por esa banda esquerda, asentados tamén na seguridade que mostraban no centro da zaga Darío e Adrián León.

Nos primeiros tres minutos o Pontevedra avisou dúas veces, en ambas Marcos Álvarez foi incapaz de superar a un acertado Álex Cobo, que logrou rexeitar, especialmente o segundo remate, a pase de Añón, que Marcos estrelou no corpo do porteiro herculino.

Tímida reacción do Fabril, ao redor do cuarto de hora, traducida nun balón que Éder sacou cando ía camiño de portería, tras o lanzamento dun corner, ao que respondería o Pontevedra cun disparo de Kevin Presa desde a frontal, que detivo en dous tempos Álex Cobo, para devolver o dominio e control do balón a un excelente Pontevedra.

A segunda e case última dos locais viría nun remate de Carlos López, de lonxe, que rexeitou Edu. Logo serían os granates os que controlasen o xogo, cunha opción en roubo de Añón para Éder, que viu como Carlos López gañáballe en velocidade, cruzándose oportunamente para os seus e evitando o remate do dianteiro visitante en posición moi vantaxosa.

Comezou a segunda parte do mesmo xeito que se desenvolveu a primeira e un Pontevedra ambicioso que empuxaba obrigando ao Fabril a vivir demasiado lonxe da área de Edu, pero cando un equipo está necesitado como o está o granate, á mínima a moeda sae cruz. Os branquiazuis, que non pisaran campo contrario, aprovéitanse dun erro na saída de balón para envialo a Diego Caballo na banda esquerda. Con tempo para pensar, o exterior puxo un centro ao segundo pau onde apareceu Romay rematando de cabeza de forma imparable.

De súpeto o partido púxose como quería o Fabril. Obrigado a arriscar aínda máis, o Pontevedra deixaba espazos que antes non aparecían, e que aproveitaba o Fabril para sementar o pánico nas contras. Nunha delas Borja Galán rematou ao poste, cando se cumpría a hora de partido.

Quedaba moito e non deixou de tentalo o Pontevedra, aínda que cada vez con menos convicción e case sen opcións de crear perigo serio. O último intento fíxoo Luismi, poida que excesivamente tarde, ao dar entrada con apenas dez minutos por diante a Álex González por un desaparecido e inexplicablemente titular Prosi, e a Lezcano por un Añón vindo a menos na segunda parte.

A falta de dous minutos os granates tiveron a opción de rescatar polo menos un punto que mereceron, pero de novo evitouno a falta de puntería, neste caso de Mouriño, que se atopou cun balón franco, ao bordo da área pequena, pero mandouno rozando o poste.

As vidas esgótanselle aos granates, que quedan sen ningún tipo de rede e cada vez ven máis de preto o abismo, máis tras a sorprendente vitoria do Toledo na casa do ata agora líder Fuenlabrada.

REAL CLUB DEPORTIVO FABRIL (1): Álex Cobo; Blas, Gaizka, Raúl González, Lucas, Edu Expósito, Diego Caballo (Óscar "Pinchi", minuto 73), Carlos López, Jardel (Uxío, minuto 71), Romay (Queijeiro, minuto 78) e Borja Galán.

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Juan, David Castro, Adrián León, Darío, Jesús, Marcos Álvarez, Kevin Presa (Mouriño, minuto 69), Éder, Prosi (Álex González, minuto 81) e David Añón (Lezcano, minuto 81).

Árbitro: Jaime Ruiz Álvarez (Asturias), auxiliado nas bandas por Javier Estrada Rodríguez e Nicolás Menéndez Riestra. Amoestou a Lucas, Carlos López e Jardel, no Fabril, e a Jesús, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 54: Romay.

Incidencias: Cidade Deportiva do R.C.Deportivo "O Mundo do Fútbol" (Abegondo-A Coruña).