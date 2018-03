Aviso a navegantes de Luismi: "Hay jugadores de los que esperamos más"

"Estamos en el momento de apoyarnos todos, de tirar todos juntos para adelante". Ese é a mensaxe que Luismi quixo trasladar na súa última comparecencia ante os medios de comunicación.

O técnico do Pontevedra saíuse por primeira vez do seu guión habitual para enviar unha mensaxe aos futbolistas que están a render por baixo do nivel esperado e aos espera recuperar no tramo final de tempada para que axuden ao equipo a escapar dos postos de descenso.

"Hay jugadores de los que esperamos más", recoñeceu sen querer individualizar, xa que "lo ideal sería que la gente importante de la plantilla estñe al 100%".

O que deixou claro Luismi é que seguirá recorrendo aos futbolistas da canteira que foron aparecendo nas últimas semanas e que adestran habitualmente co primeiro equipo.

"Yo no veo nombres, ve rendimiento", defendeu confirmando que seguirán gozando de minutos de responsabilidade. "Los subí y están entrenando con nosotros porque creo que pueden aportar".

Luismi fixo referencia por outra banda ao empate do pasado domingo ante a Ponferradina, un punto que "creo que nos puede dar la vida" a final de tempada, sempre que se faga bo gañando en Abegondo ao Deportivo B.