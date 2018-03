O piragüismo pontevedrés exhibe o seu poderío no Campionato de España de Inverno

Antía Jácome (dereita) no podio do Campionato de España de Inverno en Sevilla © Federación Galega de Piragüismo

Bos resultados para o piragüismo galego, e para o pontevedrés en particular, no Campionato de España de Inverno Junior, Sub-23 e Sénior celebrado en Sevilla.

Na pista da Illa da Cartuxa o equipo galego alcanzou un record particular de 17 medallas, algunhas das cales levaron a firma de deportistas do Breogán do Grobe, Naútico O Muíño, Club Naval de Pontevedra ou Ciudad de Pontevedra.

Na categoría sénior, en canoa, e baixo unha distancia de 5.000 metros, o Breogán mostrou o seu potencial ao copar as tres posiciones do podio. O vencedor foi Tono Campos seguido dos seus compañeiros Diego Romero e Noel Domínguez.

Pola súa banda, Antía Jácome (EP Ciudad de Pontevedra) na súa primeira participación na categoría absoluta conquistou a medalla de bronce no C-1.

O idade Sub-23, Iago Monteagudo (Club Naval de Pontevedra) loitou nun emocionante sprint final polo ouro do K-1, aínda que finalmente tivo que conformarse cunha meritoria medalla de bronce.

Foi na categoría xuvenil onde máis brillou Galicia, ao facerse con sete das oito medallas posibles. Delas destaca o ouro de Manuel Fontán e María Pérez (Náutico O Muíño) no C-1. Ademais María de la Peña (Ciudad de Pontevedra) levou a prata, tamén na canoa individual.

O palmarés do campionato pechouno Elena Naveiro (Breogán) ao facerse co triunfo na súa categoría na modalidade de paracanoe.