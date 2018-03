Remontada do Cisne sobre Torrelavega (29-28) con Marcos Dorado de "pardillo" e o xuvenil Dani Fernández como protagonista

Partido entre Cisne e Torrelavega no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Torrelavega no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Torrelavega no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Torrelavega no CGTD © Diego Torrado

Remontada épica do Cisne, gañando un partido que tiña practicamente perdido con sete goles de desvantaxe fronte ao Torrelavega, e que levantou con dous protagonistas inesperados, o primeiro o porteiro xuvenil Dani Fernández, cun recital baixo paus, e o segundo o pivote visitante Marcos Dorado, culpable dunha acción inxustificable ao encararse cos rivais provocando unha tángana absurda que lle custou a súa descualificación e meteu aos de Jabato no partido cando estaban a mercé do seu rival.

Primeira parte de igualdade case absoluta unicamente rota nos cinco minutos finais. O Cisne comezou mellor, cun primeiro parcial favorable (4-1), devolto rapidamente polos cántabros nos cinco minutos seguintes. A partir de aí, as vantaxes mínimas dos locais eran contrarrestadas por Torrelavega, que ía a remolque, pero non permitía o despegamento local.

A tónica durou ata o minuto 17, cando un gol de José Carlos poñía en vantaxe por primeira vez ao seu equipo (8-9), para ser o conxunto visitante quen desde entón levase ao Cisne a remolque. Con todo, a igualdade mantívose ata os cinco minutos anteriores ao descanso. Os pontevedreses foron vítimas do seu ritmo excesivamente acelerado que lle custou varias perdas en ataque, aproveitadas en rápidas transicións por Torrelavega para anotar outro parcial de 1-4 e irse ao vestiario coa súa máxima vantaxe (13-16).

Difícil explicar o sucedido na segunda parte. De ter o partido perdido, o Cisne pasou a remontar a desvantaxe e superar a súa tremenda fochanca de xogo, para terminar gañando e case asegurar a permanencia.

Primeiro, a volta á pista dos de Jabato foi case de desastre. Acelerados e desacertados, cometendo numerosas perdas de balón en ataque, sumados a erros nos lanzamentos, o Cisne vía como Torrelavega non perdoaba e escapábase dunha forma que parecía definitiva ata un 15-22 (minuto 39), que nada bo presaxiaba para os pontevedreses.

Pouco antes, o técnico local había tomado unha decisión que sería clave. Pablo Galán, nesta ocasión non moi acertado, deixaba o seu sitio baixo paus ao xuvenil Dani Fernández, que pronto deixou claro que era a súa tarde. O seu recital de paradas, a lanzamentos exteriores ou en accións dun contra porteiro, mantivo ao Cisne, do mesmo xeito que logo sería clave na inesperada remontada.

Claro que pouco podería facer o conxunto branco se non fose pola acción tan absurda como inxustificable de Marcos Dorado. O exjugador do Teucro encerellouse con medio mundo nunha acción sen maior transcendencia, provocando unha tángana, con simulacros de agresión, que lle custaron a vermella descalificante e posterior cartón azul.

Do río revolto sacou ganancia o Cisne, que fixo un parcial de 4-0 e meteuse no partido. Torrelavega tratou de aguantar, sostido por José Carlos Hernández, pero o Cisne cheirara o sangue e foise a por o seu rival, reducindo aos poucos ata que Alberto Casares completaba a remontada (28-27) a falta de catro minutos.

Despois a tolemia. José Carlos volveu empatar e Dani Fernández apareceu para sacar un man a man e evitar que os cántabros tomasen vantaxe. Con 52 segundos por diante Jabato pediu tempo morto e Dani Ramos poñía o 29-28 definitivo. Quedaban 30 segundos, pero nesta ocasión o Cisne soubo defender con intensidade para levar unha vitoria que case ninguén imaxinase pouco antes.

BM CISNE (29): Pablo Galán; Ígor Tenorio, Andrés Sánchez (2), Miguel Simón (1), Alejandro Pombo (4), Pablo Gayoso (6), Dani Tolmos (5) -sete inicial-, Juanjo Novás (p.s.); Dani Fernández ( p.s.); Alberto Casares (5, 1 de penalti), Javi Vázquez, Carlos Pombo (1), Dani Ramos (5), Alejandro Conde, Bruno Vázquez e Álvaro Preciados.

BM TORRELAVEGA (28): Muri; Edu (5), Genio (1, de penalti), Dalmau (7), Ramiro (1), Antón (1), Marcos (3) -sete inicial-, Pablo (p.s.); Vicente, Pepe (2), Mojo, José Carlos (6), Alan (2) e Nico.

Árbitros: Tania Rodríguez Estévez (Valencia) e Lorena García Gil (Aragón). Descualificaron con vermella directa ao xogador visitante Marcos Dorado (39’), mostrándolle tamén o cartón azul que leva sanción posterior. Excluíron dous minutos a Dani Ramos e Miguel Simón, no Cisne, e a Marcos e José Carlos, no Torrelavega.

Marcador (cada cinco minutos): 3-1, 5-5, 8-8, 9-10, 12-12, 13-16 (descanso), 15-20, 18-22, 20-23, 22-24, 27-27 e 29-28 (final).

Incidencias: Pavillón do CGTD (Pontevedra). Uns 250 espectadores.