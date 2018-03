Unai Silva saca o billete para o Mundial Junior de Taekwondo

O taekwondo pontevedrés estará ben representando no próximo Campionato do Mundo Junior en Tunes.

Á marinense Arlet Ortiz (-52 quilos), clasificada polos seus grandes resultados no Campionato de España da categoría referendados hai escasos días cun ouro no Open de Holanda, únese agora o pontevedrés Unai Silva (Mace Sport).

Unai, que foi bronce no Nacional, xogou todo a unha carta nun combate selectivo celebrado este xoves no Centro de Alto Rendemento de Madrid. A súa medalla de prata en Holanda, competición clasificatoria, meteulle na pelexa pola praza mundialista no seu peso co canario Jesús Moreno, que vencera no Campionato de España.

En Madrid o deportista do Mace Sport venceu por 29-20 nun combate que comezou nivelado no primeiro asalto pero no que o pontevedrés terminou dominando para sacar o seu billete a Tunes.

"Ahora toca entrenar mucho y disfrutar del segundo Mundial que voy a disputar, con mucha ilusión", sinalou tras a preselección Unai Silva.

O Campionato do Mundo Junior de Taekwondo terá lugar do 9 ao 13 de abril.