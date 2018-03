O Móstoles sorprende a un desacertado Poio Pescamar (2-0)

Pequenos detalles terminaron decidindo no tramo final un encontro tremendamente competido entre Móstoles FSF e Poio Pescamar (2-0).

As vermellas pagaron caro o seu desacerto encaixando unha derrota que lles distancia da sexta posición, aínda que manteñen desde a sétima praza un posto para a próxima edición da Copa de España.

Ambos os dous equipos saltaron á pista cunha presión elevada tentando forzar un erro do seu rival, aínda que o Poio terminou reculando no primeiro acto ao situarse moi pronto con cinco faltas deixando o mango ás locais.

As xogadoras adestradas por Marcio Santos aguantaron o resultado ata o descanso, ao non aproveitar ninguén as opcións de perigo ante a meta contraria.

A igualdade mantívose ao comezo do segundo acto, e non foi ata o minuto 32 cando un erro penalizou ás vermellas. Nunha contra na que avanzaban en superioridade perderon o esférico e na réplica Carmen Alonso poñía o 1-0 no marcador.

Marcio optaba entón con alternar o xogo de cinco en busca da igualada, con todo no tramo final a expulsión de Iria Saeta por dobre amoestación terminou por decantar o encontro, ao aproveitar o Móstoles para sentenciar no último minuto nun dobre penalti transformado por Patri Chamorro.

A pesar da derrota o Poio Pescamar, sétimo, mantén 4 puntos sobre o seu inmediato perseguidor e 7 sobre o noveno.

MÓSTOLES FSF (2): Miri; Patri Chamorro, Celia, Inma, Shiori -cinco inicial- Celia, María Otero, Rocío, Carmen Alonso, Alba Peña.

POIO PESCAMAR (0): Silvia; Jenny, Ceci, Ale de Paz, Iria -cinco inicial- Delise, Daniella, Patri Corral, Yoli.

Goles: 1-0 Carmen Alonso (min.32), 2-0 Patri Chamorro, de dobre penalti (min.40).

Incidencias: Partido disputado no Pabellón Villafontana de Móstoles ante preto de 400 espectadores.