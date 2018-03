Suspendida a xornada de sábado no fútbol pontevedrés debido á alerta meteorolóxica

A Real Federación Galega de Fútbol anunciou a suspensión de todos os partidos programados durante este sábado 10 de marzo, a partir das 15:00 horas, e o domingo 11 pola mañá nas diferentes categorías do fútbol autonómico que se fosen a disputar nas provincias de Pontevedra e A Coruña.

A medida do órgano reitor do balompé galego tómase tras recibir unha comunicación por parte da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia que recomendaba suspender as actividades ao aire libre a causa do adverso meteorolóxico previsto pola borrasca 'Félix'.

Segundo as previsións durante a xornada do sábado espéranse refachos de vento por encima de 100 quilómetros por hora e abundantes precipitacións en toda a comunidade.

Esta decisión afecta especialmente o fútbol base. Tamén terían que ser aprazados todos os encontros das categorías absolutas femininas e masculinas a partir de Terceira División, aínda que na maioría dos casos estes partidos están previstos para o domingo 11 de marzo.

Respecto diso a Federación Galego explicou que a medida pode facerse extensible ao domingo 11 de marzo se se produce "comunicado dos Concellos responsables das instalacións deportivas", aínda que a suspensión non será xeneralizada.