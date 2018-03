O Nacional Sub-18 en pista cuberta, novo reto para a Gimnástica

Raúl Cortizo, atleta da Gimnástica © Sociedad Gimnástica

Un novo Campionato de España de Atletismo en Pista Cuberta, nesta ocasión na categoría sub-18, asoma no horizonte da Sociedad Gimnástica.

Seis atletas do club pontevedrés participarán durante a fin de semana na competición que terá lugar na localidade malagueña de Antequera.

A deportista pontevedresa que chega con mellor marca é Paula de la Torre nos 800 metros. Medalla de bronce autonómica nesta distancia, acode á cita coa sétimo mellor rexistro entre as inscritas (2:19.16) coa intención de chegar canto menos ás semifinais.

Blanca Armenteros tamén participará nos 800 metros, no seu caso acreditando un tempo de 2:21.71 no posto 21 entre as 28 deportistas participantes.

Marco Martínez pola súa banda competirá en dúas disciplinas, sendo a lonxitude na que chega en mellor disposición cun rexistro de 6.58 metros que supón o décimo mellor dos aspirantes. Ademais tomará parte nos 60 metros lisos.

Nos 60 lisos competirá tamén Cristina Garrido, que debutará nun campionato de España individual cunha mellor marca de 8.03.

Pablo Tojal en pértega e Raúl Cortizo, que acode coa novena mellor marca no salto de altura, completarán o equipo da Gimnástica no Nacional Sub-18.