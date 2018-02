Javi Busto triunfa no arranque da Transgalaica 2018 de Cerdedo-Cotobade

Con gran éxito arrancou este domingo a Transgalaica 2018, un dos circuítos de BTT máis emocionantes que se celebran en Galicia. Máis de 400 ciclistas participaron na primeira proba, celebrada en Carballedo (Cerdedo-Cotobade).

A carreira disputouse por un esixente circuíto polas pistas de terra dos montes da contorna de Carballedo con case 60 quilómetros de lonxitude.

Arrancou ás 9.30 horas da Praza da Chan e salvou un desnivel acumulado duns 1.500 metros, sendo o observatorio, a 650 metros de altura, o punto máis elevado que tiveron que afrontar os ciclistas.

Na categoría masculina, o triunfo foi para Javi Busto do Extol-La Gramola Team, que suma con estas 11 vitorias neste circuíto. Completaron o podio Alex Trasbach e Esteban Sánchez.

Pola súa banda, entre as mulleres, a vitoria foi para Lara Lois (Extol-La Gramola Team), que se impuxo a Isabel Picoaga e Mar Delgado.

O Concello de Ames, coa organización do C. C. Os Esfola Arrós, acollerá a próxima xornada da Transgalaica o próximo 11 de marzo.