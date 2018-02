A mellor ximnasia acrobática de Galicia e Portugal, na Raña

O pavillón da Raña será o escenario no que, a partir deste venres 23 de febreiro, celebrarase a undécima edición da Copa Galicia Internacional de ximnasia acrobática, que acolle Marín por cuarto ano consecutivo.

No evento, que non é Copa de España nesta edición porque esta celébrase cada dous anos, participarán máis de 400 participantes inscritos.

Esta edición bate un récord de participación, ao subir o número de clubs participantes dos 16 ou 17 habituais ata os 24 desta edición.

Así, estarán Club Treboada, Club Flic Flac, Estrela e Vigorosa Sport, Grupo Esportivo Internatos dos Carvalhos, Acrogym Clube de Coimbra, Ginásio Clube Acrotumb Leiría, Ginásio Clube Portugués, Grupo Esportivo de Carcabelos, Club Andraga, Club Deportivo Pyramidos, Club Dinamic, Club Acróbatos de Granada ou Club Ximnasia Pontevedra.

Ademais, completan a lista de participantes Escola Burgas, Ginásio Clube Vilacondense, Acro Clube da Maia, Boavista FC, Sport Club do Porto, Gymnostar, Acropombal, Escola Ginástica de FormaÇao Acrobática, Spórting Clube de Torres, Ateneugisc e Club Deportivo Baruca.

Serán, en total, tres días intensos para gozar da espectacularidade da ximnasia acrobática. As finais celebraranse o domingo, entre as 9.30 e as 14.15 horas.

A entrada é gratuíta.