O xeonllo de Yoan Balázquez mantén en albas ao teucrismo

A derrota sufrida ante o Anaitasuna, ademais da rabia por suceder nos segundos finais tras un titánico esforzo do equipo, deixou unha importante consecuencia na Sociedad Deportiva Teucro, a lesión de Yoan Balázquez.

O lateral cubano, segundo máximo artillero da Liga Asobal con 118 tantos e peza clave nos esquemas de Quique Domínguez, fíxose dano nunha acción desafortunada nos compases iniciais do choque, cando un rival caeu sobre el atrapando a súa perna esquerda e provocando que abandonara o encontro.

"Quise salir y no pude, me quedé abajo y me cogió, me pisó la rodilla sin querer", explica un día despois o xogador teucrista recordando o lance.

Aínda que se mostra "tranquilo", recoñece que a dor na articulación segue sendo importante. En todo caso "como estaba fuerte, es difícil que se vaya a fastidiar", sinala esperanzado en que a lesión non revista especial importancia.

A intención do club é que Balázquez poida pasar consulta médica este venres para coñecer máis detalles da dolencia, sen descartar que sexa sometido a unha resonancia magnética.

Aínda que o lateral confía en axudar canto antes ao seu equipo, o tempo corre na súa contra a menos dunha semana para o próximo compromiso liguero, o mércores 21 de febreiro en Granollers.

CARLOS GARCÍA, AÍNDA PENDENTE DE DIAGNÓSTICO

Os problemas acumúlanselle ao cadro pontevedrés, mermado polas lesións nas últimas xornadas e que segue á espera de diagnóstico con respecto á dolencia no pé que arrastra Carlos García. O extremo e capitán do equipo foi sometido a unha resonancia magnética da que se espera coñecer o resultado nas próximas horas para fixar con maior exactitude unha data de regreso ás canchas de xogo.