O Mapfre gaña posicións e xa é segundo excedido o ecuador da sexta etapa da Volvo Ocean Race

Támara Echegoyen, durante a sexta etapa da Volvo Ocean Race © Ugo Fonollá / Volvo Ocean Race

Loita sen cuartel na sexta etapa da Volvo Ocean Race, na que o Mapfre aspira a consilidar o seu liderato na clasificación xeral superado o ecuador da competición.

Unha vez cuberto tamén máis da metade do percorrido entre Hong Kong e Auckland e tras nove días de navegación, a embarcación do Real Club Náutico de Sanxenxo deu un golpe de efecto ascendendo á segunda posición provisional e recortando a 23,8 millas a súa distancia co primeiro clasificado provisional da etapa, o Team AkzoNobel.

Así o estableceu o último parte oficial de posicións feito público ás 14:00 horas deste xoves, onde se puido comprobar que o desafío español da Volta ao Mundo a Vela navegou 424 millas nas últimas 24 horas, polas 401,5 do líder.

"As sensacións son boas", recoñece a bordo o patrón do Mapfre, Xabi Fernández, aínda que a igualdade é máxima posto que tras eles aparecen o Team Brunel a 25,5 millas do primeiro e o Dongfeng, ata agora máximo rival dos españois na xeral, a 27,6 millas.

Máis atrasados marchan o Team Sun Hung Kai Scallywag a 47,4 millas e o Turn The Tide on Plastic a 51 millas.

A frota da Volvo Ocean Race entrou nunha zona de actividade de nubes previa a chegar ás Illas Salomón, unha zona na que se prevé unha baixada de vento e inestabilidade que complicará a navegación.