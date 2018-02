Novos inquilinos para a enfermería do Pontevedra

Os problemas físicos non dan respiro ao Pontevedra Club de Fútbol a poucos días de enfrontarse ao Racing de Ferrol en Pasarón (domingo, 17:00 horas) nun duelo clave na loita pola permanencia.

Esperaba Luismi poder recuperar efectivos para o duelo de rivalidade autonómica e contar con primeira vez desde que asumiu o cargo con todo o plantel á súa disposición, pero terá que esperar polo menos unha semana máis.

O técnico viu nas últimas horas como se resentían dous futbolistas cos que contaba para a cita, como é o caso de David Añón e de Jimmy.

Aínda que non están descartados por completo, antóllase complicado especialmente no caso do lateral zurdo que chegue en condicións ao domingo, xa que este xoves non se exercitou co grupo debido a unha picada muscular na zona isquiotibial da súa perna esquerda. Jimmy realizou no campo da Xunqueira traballo de recuperación, mentres que David Añón quedou no ximnasio e do mesmo xeito que nas últimas xornadas mantense entre algodóns.

Ademais de Edu Sousa, xa en condicións, o futbolista que parece máis recuperado despois de non poder terminar o último choque de liga en San Sebastián de los Reyes, é Álex Fernández. O centrocampista, un dos fixos no once desde a chegada de Luismi, si se exercita xa ao mesmo ritmo que os seus compañeiros a pesar de lucir unha aparatosa vendaxe na perna e salvo contratempo de última hora non perderá o duelo ante os ferroláns, así como un Marcos Álvarez que estará dispoñible ante o seu ex-equipo tras cumprir un partido de sanción.

Por último, e xa descartado, atópase Kevin Presa, que continúa á marxe do grupo co obxectivo de poder regresar na seguinte xornada de liga ante o Real Madrid Castilla.

DAVID CASTRO DÁ O SUSTO

Por se non fosen poucos os quebradizos de cabeza do técnico pontevedrés, que se se confirma a baixa de Jimmy deberá recompoñer a súa liña defensiva, no adestramento deste xoves deu o susto David Castro, o que sería o seu substituto natural e que nas últimas xornadas actuou como central no equipo titular.

O futbolista de Cuntis recibiu un duro golpe no seu xeonllo a metade de sesión e fixo temer o peor a compañeiros e corpo técnico. Por fortuna, tras ser atendido sobre o céspede sintético da Xunqueira e aínda que con signos de dor, Castro puido reintegrarse no traballo.