A Heroican Race que se disputará en maio na Brilat pasa do medio milleiro de inscritos

As instalacións da Brilat servirán de escenario os días 12 e 13 de maio para a estrea en Pontevedra da Heroican Race, proba que contará coa catalogación de Campionato do Mundo de Carreiras de Obstáculos por Equipos.

A organización do evento, que nos anos 2016 e 2017 disputouse na localidade lucense de Ribadeo, confirmou que a inscrición para a cita supera xa o medio milleiro de deportistas.

Serán varias as probas que se disputarán a citada fin de semana do mes de maio, co Campionato do Mundo por Equipos, no que participarán deportistas de Francia, Holanda, Portugal ou Alemaña; a Heroican Race distancia Longa (11 kilómentros e 41 obstáculos); e a Heroican Race distancia curta (5 quilómetros e 28 obstáculos).

O obxectivo dos organizadores pasa por reunir en Pontevedra preto de 3.000 deportistas nos diferentes eventos.

Ademais da saída e a meta nas inmediacións da base militar, a carreira discorrerá polos municipios de Vilaboa e Pontevedra, contando con pasar parte do seu trazado polo parque de Cotorredondo.