O squash reclama protagonismo a base de medallas

Gonzalo Romero e Marta Domínguez, do Squash Pontevedra, con alcalde

O 2018 é un ano especial para un deporte como o squash en Pontevedra, non en balde ao bo nivel que os seus deportistas levan varios anos ofrecendo, a cidade acollerá varios eventos de categoría nacional.

No primeiro deles, o Campionato de España Sub-19 celebrado nas instalacións do Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontemuíños, o Squash Pontevedra sumou ademais dúas medallas.

Marta Domínguez proclamouse na casa campioa nacional, mentres que o seu compañeiro Gonzalo Romero foi prata ao ceder unicamente na final.

Este éxito motivou a recepción oficial aos deportistas e responsables do club ofrecida este luns no Concello polo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e a concelleira de Deportes, Anxos Riveiro.

Na mente de todos eles está seguir dando alegrías nunha tempada na que Pontevedra ten un lugar destacado no calendario xa que será sede do Campionato de España de Seleccións Autonómicas entre o 21 e o 23 de setembro.