Cheo no Teatro Principal na estrea do documental 'Fóra' sobre a loita contra Ence

O documental Fóra, que conta a historia da oposición á permanencia do complexo industrial Ence-Elnosa en Lourizán, estreouse este venres no Teatro Principal de Pontevedra cun cheo no patio de butacas.

Con guión e dirección do pontevedrés Rodrigo Cota, o traballo audiovisual repasa imaxes e testemuños da loita social e política contra a localización da fábrica pasteira ao bordo da ría de Pontevedra, contando coa participación de protagonistas que lideraron esta oposición desde a década dos 60.

Aínda que a intención inicial era poder estrear o documental en 2016, finalmente non foi ata 2018 cando se puido facer realidade, "xusto no ano que tiña que pechar a fábrica", lembrou o autor aos presentes antes da súa exhibición.

Cota expresou ademais o seu desexo de que "os segundos 60 anos non duren tanto", en alusión á prórroga da concesión concedida recentemente polo goberno central.

Entre os testemuños recolleitos no documental aparecen as queixas e protestas dos sectores pesqueiros, conserveiros, marisqueiros e bateeiros e entrevistas, entre outros, da histórica activista anti Ence Leonor González, Nené; o vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda, Valentín García Bóveda; o actual presidente da APDR, Antón Masa; o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; a exconcelleira do PSOE Teresa Casal; e os concelleiros Carme da Silva (BNG), Luís Rei (Marea) e Tino Fernández (PSdeG), que foi avogado da asociación Salvemos Pontevedra,

Colaboran ademais musicalmente o grupo de rock Poetarras ou Carramón, ex compoñente de Goma 2, grupo de rock en galego anti-Ence dos anos 70.