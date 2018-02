Duelo de máxima esixencia ante o líder para un necesitado Pontevedra

Luismi, nun adestramento do Pontevedra na Xunqueira © Mónica Patxot

Que mellor para esquecer o mal resultado da última xornada ligueira en Toledo que gañar e agradar ante o indiscutible líder do Grupo I da Segunda B.

É o obxectivo do Pontevedra, que quere remontar o voo na visita este domingo (17:00 horas) do Fuenlabrada ao Estadio Municipal de Pasarón cun triunfo que lles permita tomar aire na clasificación e non caer a postos de descenso.

En fronte estará o ata agora gran dominador da tempada, que só perdeu tres encontros e que se reforzou con nomes de nivel no mercado invernal para repoñerse a saídas como a de Luis Milla. Con todo o medio millón de euros deixado en caixa polo centrocampista serviu ao club madrileño para incorporar a xogadores de peso como Caballero, Marcos Gullón ou Mikel Arruabarruena, dianteiro que defendeu recentemente as cores do Eibar en Primeira División.

Os azulones caeron en dous dos seus tres últimas saídas (Ponferrada e Navalcarnero), e a esa estatística agárrase o cadro local, necesitado de puntos e que rompeu no seu último atopo na casa a súa serie de 11 encontros sen gañar.

A preocupación, ademais de no deportivo, céntrase tamén no estado do céspede de Pasarón, danado polas choivas e que presentará un aspecto irregular pese ao tratamento ao que foi sometido nos últimos días.

Nos pontevedreses Luismi recupera efectivos para a cita, despois de que durante a semana incorporásense ao traballo de grupo xunto ao resto dos seus compañeiros Adrián León e Berrocal. Non foi tan positiva a evolución de Kevin Presa, que perderá a cita sendo o único integrante do primeiro plantel que queda fóra da convocatoria.

O colexiado do encontro será o castelán-leonés Alberto González Hernández.

ENTRADA GRATUÍTA PARA OS MENORES

Debido á importancia do choque, o Pontevedra decidiu dar acceso gratuíto ao estadio a todos os afeccionados menores de idade. Para o resto de público a entrada custará 12 euros nos fondos, 15 euros na bancada de Preferencia e 20 euros en Tribuna.