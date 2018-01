Pedro Delgado será o padriño do Supermercados Froiz no seu 30 aniversario

O Grupo Deportivo Supermercados Froiz conta as horas para arrincar de maneira oficial a tempada, moi especial para o equipo ciclista ao tratarse do seu 30 aniversario.

O conxunto dirixido por Evaristo Portela afrontará a próxima semana, desde o martes día 6 de febreiro e ata o mércores día 9, a tradicional concentración de pretempada que terá lugar no Hotel Campaniola.

Alí o plantel de corredores, moi renovado con respecto ao pasado ano e tamén rexuvenecida, realizarán probas biomecánicas e tomarán a súa primeira toma de contacto coa nova roupa e bicicletas, ademais de protagonizar unha serie de adestramentos de grupo polas estradas da provincia.

O último día da concentración, o 9 de febreiro, será quenda da presentación oficial do Froiz na sede da Deputación, que nesta ocasión contará cun padriño de excepción na figura de Pedro Delgado. O popular ex-ciclista e agora comentarista televisivo será o padriño da tempada do 30 aniversario cando se cumpren xusto 30 anos da súa vitoria na xeral do Tour de Francia.

A concentración servirá ademais ao corpo técnico do equipo para definir a escuadra que estreará a tempada na primeira cita da Copa de España Elite e Sub-23, prevista para o 25 de febreiro en Estremadura co clásico Circuíto do Guadiana.