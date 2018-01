Ponte Caldelas renovará este ano o céspede sintético de Chan da Barcia

O campo de fútbol de Chan da Barcia renovará a súa superficie de céspede artificial antes de conclúa o ano. Así llo anunciou o goberno local á directiva da SCD Ponte Caldelas.

A obra, que o Concello valora en aproximadamente 130.000 euros, será financiada a través de fondos do Plan Concellos da Deputación, a falta da aprobación formal necesaria que esperan se poida producir no mes de marzo.

A herba sintética do campo, a piques de cumprir os 12 anos, atópase actualmente en malas condicións debido ao seu uso intensivo e ao ter superarado a súa vida útil recomendada.

As obras consistirán no tratamento previo do terreo e a colocación de 6.784 metros cadrados de tapete. Ademais aplicaranse preto de 40 toneladas de area e outras 30 toneladas de caucho.

Segundo explicou o Concello de Ponte Caldelas, a intención é poder licitar os traballos canto antes para tentar que o campo poida estrear nova herba artificial coincidindo co inicio da próxima tempada.