Valioso empate do Marcón ante o Erizana e vitorias do Xuventú Sanxenxo e Campo Lameiro

Partido entre Marcón e Erizana no Carrasco © Diego Torrado Partido entre Marcón e Erizana no Carrasco © Diego Torrado

Salvou un importante punto o Marcón Atlético na casa ante un rival directo pola permanencia, o Erizana (1-1), equipo que marca precisamente a fronteira do descenso e ao que mantén a 10 puntos de distancia.

Os pontevedreses, nun duelo tremendamente disputado, víronse por baixo no marcador aos 23 minutos de xogo, pero souberon sobrepoñerse.

Con todo a igualada fíxose de rogar ata o minuto 74, cando o Marcón xogaba cun home máis sobre o terreo de xogo, cun gol de Sapi que vale moito máis que un punto.

Aínda que o tentou nos instantes finais, o Marcón non puido desnivelar a balanza e conformouse coa repartición de puntos.

Importante triunfo tamén para o Xuventú Sanxenxo, segundo consecutivo, para engancharse de novo á pelexa polo ascenso.

Os amarelos impuxéronse a domicilio ao Alertanavia (1-2) para colocarse sextos con 40 puntos, a dous do play-off e a catro do ascenso directo.

Álex Currás adiantou o Sanxenxo aos 22 minutos, pero os locais empataron pasada a media hora e o choque non se decidiu ata o segundo tempo co 1-2 definitivo logrado por Hugo.

O Campo Lameiro deuse unha homenaxe na Chanciña para sumar o seu terceiro triunfo nas últimas catro xornadas de liga e achegarse á permanencia.

Os verdes golearon ao Mondariz (4-1) nun partido que empezou a decantarse no primeiro tempo cos tantos de Pablo Silva e Bruno antes da media hora.

O equipo visitante recortou distancias antes do descanso, pero Galdames e Martín certificaron a superioridade local para pechar a vitoria.

Co triunfo o Campo Lameiro ascende á novena posición do grupo con 30 puntos.

Non puido pasar do empate o Unión Grove na casa na visita do Moaña (0-0).

A pesar da intensidade do encontro e as opcións o marcador non se moveu durante os 90 minutos e os locais tiveron que conformarse co empate.

Desta forma o Unión Grove mantense en quinta posición con 40 puntos.

O punto negativo da xornada en Preferente púxoo o Beluso, ao perder no seu campo ante o Atios (0-2).

O choque foi xogado de poder a poder e con gran igualdade no primeiro acto, decidíndose tras o descanso cos goles de Leandro e Carlos nos minutos 62 e 69 de xogo.

A pesar da derrota os de Bueu mantéñense nunha cómoda décima praza con 28 puntos.

