Negado en ataque o Pontevedra paga o seu descoido inicial fronte a un discreto Toledo (1-0)

David Castro laméntase durante o partido Toledo-Pontevedra no Salto del Caballo © Mosrey Fotografía Partido entre Toledo e Pontevedra © Mosrey Fotografía Partido entre Toledo e Pontevedra © Mosrey Fotografía Luismi na Sala de prensa do Salto del Caballo tras o Toledo-Pontevedra © Mosrey Fotografía

Era case unha final e gañouna o Toledo. Non por ser mellor, senón por ser menos malo, ou para ser máis exactos, por aproveitar o descoido de marcaxe da improvisada defensa do Pontevedra na primeira xogada do partido para lograr o seu gol, e logo defendelo máis pola falta de mordente granate na área, que por unha defensa que deu facilidades suficientes que calquera outro equipo aproveitaría.

Nun partido discreto por parte de ambos os equipos, foi lixeiramente mellor o Pontevedra, pero careceu de pegada. O seu dominio territorial fíxolle ser superior e estar case sempre máis preto da área que o seu rival, especialmente na segunda parte, sen atopar un premio que mereceron, sen alardes, pero polo menos con boa actitude.

Practicamente sen tempo para que os espectadores atrasados sentasen, o Toledo xa se adiantou no marcador. Luismi debeu improvisar liña defensiva ante as baixas por lesión de Kevin Presa, Adrián León e Berrocal, ademais da saída de Bruno, optando por poñer a David Castro como compañeiro de Goldar no centro da zaga. E foi precisamente un desaxuste na marcaxe central o que custou o gol local, nun balón centrado desde a dereita por Expósito que peiteou de cabeza Charly Rodríguez, adiantándose á zaga galega.

Acusou o mazazo o conxunto visitante, que tardou en reaccionar e estivo a mercé dos toledanos ata preto do cuarto de hora de xogo, aí espertaron os de Luismi que chegaron por primeira vez á área local e a punto estiveron de conseguir empatar. Primeiro foi un remate de Jimmy, chegando desde atrás a un envío en diagonal, que saíu demasiado frouxo ás mans do porteiro, e logo a máis clara de todo o primeiro tempo, cando Iván Martín recibiu no seu desmarque ás costas da zaga local, cruzando o seu remate que salvou a Alcolea, pero terminou estrelándose no poste.

A través do balón o Pontevedra seguiu mellorando a súa presenza. Ben desde o centro do campo cara arriba, aínda que sen demasiada achega nas bandas onde Marcos Álvarez e Álex González actuaban en posición cambiada con respecto ao habitual, pero con algunhas dúbidas en defensa cando o Toledo, con envíos longos, buscaba as costas da defensa.

O fútbol directo dos locais dáballes para inquietar lixeiramente, pero non para crear oportunidades claras de perigo ante a meta de Edu, e o Pontevedra ameazaba cando Mouriño e Álex Fernández conseguían atopar a Jorge, pero tamén se perdían a maior parte das veces preto da frontal.

Antes de que o colexiado sinalase o final do primeiro tempo chegaba unha boa ocasión para o Pontevedra nunha xogada de estratexia que levou o balón aos pés de Mouriño, pero o seu remate cruzado parouno con apuros Alcolea.

A segunda parte foi un exercicio de "quero e non podo" por parte do Pontevedra. Desde o asubío inicial os galegos apropiáronse da zona ancha, obrigando ao Toledo a parapetarse atrás defendendo a súa vantaxe, confiando en que os visitantes non acertasen, mentres esperaban a posibilidade dunha contra que só chegou moi ao final, en dúas accións nas que Edu saíu da súa zona, deixando a portería libre, que tampouco souberon aproveitar os dianteiros toledanos.

Marcos Álvarez avisou dúas veces con remates desde a frontal, antes de que un centro de David Castro, excesivamente alto, non puido ser alcanzado por David Añón, coa portería baleira, na mellor ocasión visitante.

Mouriño mandaría arriba unha falta desde a frontal, para terminar cun asedio tan constante como infrutuoso, que apenas deu para máis que para non deixar respirar tranquila á afección local, pero non para poñer a proba ao meta Alcolea, o que permitiu ao Toledo facerse con tres puntos vitais, á vez que demostrar que o Pontevedra ten serios problemas ofensivos.

CD TOLEDO (1): Alcolea; Expósito,Tomás, Echaide (Barranco, minuto 63), Toño Vázquez (Aarón Galindo, minuto 83), Israel Castro, Charly Rodríguez, De Lerma, Figueroa, Jorge Ortí (Obed, minuto 71) e Usero.

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Juan, Jimmy, David Goldar, David Castro, Álex Fernández, Marcos Álvarez (Nacho López, minuto 56), Mouriño (Prosi, minuto 74), Iván Martín, Jorge (David Añón, minuto 46) e Álex González.

Árbitro: Sergio Del Río Lozano (Estremadura), auxiliado nas bandas por Alberto Gómez Landero Ossorio e Manuel Jesús Carrasco Borrero. Amoestou a Usero, no Toledo, e a Jorge, Juan e Mouriño, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 1: Charly Rodríguez.

Incidencias: Campo Municipal Salto del Caballo (Toledo). Uns 1.200 espectadores.

