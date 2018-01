Xornada de traballo para ultimar a organización da Europa Cup de waterpolo

Reunión organizativa da fase final da Europa Cup de waterpolo © Concello de Pontevedra

O ex-seleccionador nacional de waterpolo, Rafael Aguilar, agora director técnico da Federación Española de Natación, visitou este mércores a cidade para avanzar nos detalles organizativos da fase final da Europa Cup Feminina.

Aguilar mantivo un encontro co director do Servizo Municipal de Deportes e visitou as instalacións do Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontemuíños, onde se disputará a competición de seleccións nacionais entre o 22 e o 24 do próximo mes de marzo.

Ademais das instalacións ou a infraestrutura hostaleira, o encontro serviu para avanzar no organigrama, horarios e seguridade da competición, na que participará o equipo español, actual subcampión mundial, ademais doutros cinco combinados nacionais.

Durante a visita a Pontemuiños estiveron tamén presentes representantes da Fundación Rías do Sur e da empresa concensionaria das instalacións.

Doutra banda, segundo sinalou o Concello de Pontevedra, trabállase na organización de actividades paralelas ao campionato para tentar promocionar o waterpolo aproveitando a presenza na cidade da Selección Española.