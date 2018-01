Unha xornada especial para o Cisne, que volve ao Municipal

O Club Cisne Balonmán trasládase por unha xornada ao Pavillón Municipal dos Deportes para recibir este sábado (19:00 horas) a unha das revelacións da tempada, o Agustinos Alicante, que marcha con só un punto menos que os pontevedreses.

A televisión (TVG2) obriga ao cambio de escenario, o que aproveitará a entidade para vivir unha xornada diferente realizando a presentación oficial das súas categorías inferiores.

Esa presentación terá lugar antes do choque, a partir das 17:15 horas, saltando á pista do Municipal os equipos benxamín, alevín (A e B), de división de honra infantil, división de honra cadete, división de honra xuvenil e o primeiro equipo, de División de Honra Prata.

Tras as fotos oficiais tomará a palabra o adestrador do primeiro plantel, Javier Fernández 'Jabato', o capitán do equipo, Javier Vázquez, e o presidente, Santiago Picallo.

A nivel deportivo o Cisne tentará sumar o seu primeiro triunfo do ano para esquecer a derrota da pasado fin de semana e manterse preto dos postos de honra da categoría. Será o último encontro esta tempada de Álex Chan, que trala cita iniciará un período de Erasmus en París ata final de curso que lle impedirá seguir competindo esta liga.