Universidad de Alicante convértese na particular "besta negra" do Poio Pescamar (1-3)

Partido entre Poio Pescamar e Universidad de Alicante na Seca © Diego Torrado Partido entre Poio Pescamar e Universidad de Alicante na Seca © Diego Torrado Partido entre Poio Pescamar e Universidad de Alicante na Seca © Diego Torrado

Recibía o Poio Pescamar na Seca á súa particular "besta negra", Universidad de Alicante, un equipo que tradicionalmente se lle adoita atragantar ás mozas de Marcio Santos, e que unha vez máis deu boa proba do seu potencial e serias aspiracións ao título ligueiro levándose os tres puntos.

Un "hat-trick" de Sara Navalón terminou coas ilusións das "rojillas", penalizadas por dous graves erros inviduales que custaron dous dos tantos visitantes.

O partido comezaba con ocasións de marcar para as locais, que ao comezo dominaban a un equipo alacantino pechado defensivamente. Pero ese dominio non se materializou en nada positivo, e serían as visitantes quenes poñerían o marcador ao seu favor con dous goles no primeiro cuarto do choque.

Así, aos cinco minutos, Sara Navalón recibía un pase de Mariángeles Piñeiro e remataba cruzado superando a Silvia e a mesma Sara Navalón de forte disparo facía o 0-2, pouco despois dos dez minutos.

Tras o descanso Ceci abría a porta á esperanza superando por baixo a Elena, acariñando o empate cun remate de Iria Saeta que se foi á madeira.

Con todo, cando máis o buscaba e merecía o Poio Pescamar de novo apareceu Sara Navalón para abrir distancias e poñer o 1-3 que resultaría definitivo.

A falta de tres minutos, Marcio Santos optou polo xogo de cinco, pero Universidad de Alicante defendeuse ben para terminar levándose a vitoria.

POIO PESCAMAR (1): Silvia; Ale de Paz, Ceci, Iria Saeta e Jenny (quinteto inicial). Tamén xogaron, Carolina e Patri Corral.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (3): Elena; Sara Navalón, Lara Terrés, Ana María Piñeiro e Carmen García (quinteto inicial). Tamén xogaron, Mariángeles Piñeiro, Elena García, Ángela Mingot, Pao Cartaxena e Mónica Castelo.

Goles: (0-1) Minuto 5: Sara Navalón. (0-2) Minuto 12: Sara Navalón. (1-2) Minuto 23: Ceci. (1-3) Minuto 36: Sara Navalón.

Incidencias: Pavillón Municipal da Seca (Poio). Uns 300 espectadores.