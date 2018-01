O partido no Baltasar Pujales de Bouzas, unha auténtica 'final' para o Pontevedra

Dez xornadas acumula xa sen gañar na liga o Pontevedra Club de Fútbol. Demasiadas para un equipo que necesita con urxencia empezar a sumar de tres en tres para afastarse da zona de descenso.

Nesta situación os granates visitan este domingo (16:30 horas) á revelación ata agora da liga, un Rápido de Bouzas que marcha sexto cun partido menos pero que segue fixando a súa meta na permanencia.

Será o terceiro encontro de Luismi no banco, tras debutar con empate ante o Celta B e a derrota na Copa Federación ante o Burgos.

O técnico deberá introducir cambios na aliñación polo menos no centro do campo, debido á sanción de Adrián León por acumulación de amoestacións, mentres que Kevin Presa volve estar dispoñible a pesar de atravesar durante a semana un proceso gripal, Prosi segue de baixa e Añón arrastra molestias. Ademais entrou na convocatoria a recente fichaxe do club, o lateral dereito Nacho López, que podería gozar de minutos no seu primeiro encontro como granate. Luismi leva a 19 xogadores, dos que debe descartar un no mesmo Baltasar Pujales.

Nunha situación oposta á do Pontevedra chega á cita o Rápido, que encadea catro xornadas sen perder e que ademais se reforzou cos dianteiros Kaxe e Adrián Rodríguez, este último cedido polo Celta de Vigo. Ambos os dous estarán dispoñibles se o seu adestrador quere aliñalos o domingo.

A entrada ao Baltasar Pujales terá un prezo único para o público de 15 euros.

O colexiado do encontro será o castelán-leonés Carlos Pérez Fernández.