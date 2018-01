O Cisne volve á competición en Nava de la Asunción... ou en Segovia

Despois do parón do Nadal regresa a competición á División de Honra Prata e faio cun esixente compromiso para un Cisne á alza.

Os pontevedreses visitan (sábado, 18:30 horas) a pista do terceiro clasificado, o Balonmano Nava, sempre que o clima o permita.

Problemas de condensación no frontón de Nava de la Asunción, sede do equipo, impediron usar as instalacións nos últimos días, polo que en caso de persistir o encontro trasladaríase ao Polideportivo Pedro Delgado de Segovia.

Muy pendientes de la evolución de las instalaciones para el próximo sábado, ya que en lo que va de año nadie ha podido entrenar en el #FrontónNavero

Eso no iba en la carta a los Reyes Magos — Club Balonmano Nava (@BalonmanoNava) 10 de enero de 2018

Os de Jabato prepararon a conciencia o seu regreso á competición coa intención de manter a boa inercia coa que pecharon o ano, con tres vitorias consecutivas que lle fixeron recuperar posicións e colocarse sexto clasificado, empatado a puntos cos postos de play- off.

O obxectivo pasa por tentar consolidarse na zona nobre nas dúas xornadas que restan para pechar a primeira volta da liga, primeiro en Nava e unha semana despois recibindo no Municipal á gran revelación da tempada, o Agustinos Alicante.