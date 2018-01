Lupe Murillo confía plenamente en Luismi para sacar adiante ao equipo

Lupe Murillo, presidenta do Pontevedra C.F. © Mónica Patxot

A presidenta do Pontevedra C. F., Lupe Murillo, aposta porque Luismi poida ser o adestrador que saque ao conxunto granate dos postos baixos da táboa. Este martes indicaba que lle gustara a segunda parte do encontro contra o Celta B en Pasarón.

Afirmou que durante a primeira metade parecía que o equipo non "aguantaba" pero na segunda gustoulle o que viu, porque ademais a afección tamén se sumou e se enganchou ao equipo. Lupe Murillo lembrou que o Pontevedra conta con catro baixas sensibles e "esas cousas non se valoran". Por este motivo, a presidenta mostra o seu apoio a Luismi: "Oxalá nos vaia moi ben porque é o maior desexo que temos para esta segunda volta", apuntou en relación cos próximos partidos.

Lembrou que Luismi é "alguén da casa" despois de estar cinco anos como integrante do primeiro equipo granate e afirmou que os prazos para a súa permanencia virán marcados polas "sensacións" que transmita o equipo nos próximos encontros.

Este mércores, o conxunto pontevedrés enfrontarase ao Burgos C. F. a partir das 20.00 horas no Estadio Municipal do Plantío en Copa Federación.