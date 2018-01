Pleno de vitorias para España no Memorial Domingo Bárcenas ao derrotar a Polonia en Vigo

Tres de tres e o Torneo Internacional de España Memorial Domingo Bárcenas quedou na casa. Tras dúas xornadas festivas en Pontevedra a Selección Española completou o pleno este domingo no pavillón vigués das Travesas no seu mellor partido da xira vencendo con autoridade a Polonia (37-22).

A diferenza dos dous choques anteriores, Jordi Ribeira probou co seu teórico equipo titular, aínda que no inicio o choque polaco aguantaba o tirón e dominaba timidamente.

Foi así ata que o técnico español pediu tempo morto a falta de 10 minutos para o descanso, unha parada que serviu para cambiar a defensa con Álex Dujshebaev no avanzado para tentar deter o lanzamento exterior do seu rival. O equipo axustouse e Gonzalo Pérez de Vargas empezou tamén a brillar na portería. O resultado, cinco goles de vantaxe ao descanso (17-12).

Polonia, cun gol no primeiros cinco minutos do segundo acto, tiña que deter o partido para que non se lle escapase, pero non o conseguía e o combinado español ía disparar a súa renda ata os 11 tantos.

España non baixaría o ritmo en ningún momento, e iso traduciríase nunha vantaxe cada vez maior ata alzarse cunha clara vitoria.

Os Hispanos conquistan así por décimo quinto ano consecutivo o seu torneo ao concluír con seis puntos, mentres que os seus rivais acabaron todos con dous puntos tras o triunfo de Bielorrusia ante Arxentina na última xornada.

ESPAÑA (37): Eduardo Gurbindo (6), Ángel Fernández (3), Valero Rivera (2), Raúl Entrerríos (2), Álex Dujshebaev (1), Daniel Sarmiento, Julen Aginagalde (3), Joan Cañellas (5), Viran Morros, Gedeón Guardiola, Iosu Goñi, Gonzalo Pérez de Vargas (2), Rodrigo Corrales, Ferrán Solé (2), David Balaguer (4), Adriá Figueras (4), Daniel Dujshebaev (3).

POLONIA (22): Szmal, Dacko, Makowiejew, Krajewski (3), Walczak, Nogowski, Wyszomirski, Genda, Syprzak (2), Moryto (5), Daszek, M. Gebala (1), Przybylski (2), Gierak (1), Krieger (2), T. Gebala (4), Chrapkowski (2), Morawski.